Ancelotti: “La storia del Real chiede un calcio di qualità. I ragazzi stanno lavorando con grande impegno” (Di giovedì 15 luglio 2021) Carlo Ancelotti ha parlato ai canali ufficiali del Real Madrid, commentando i primi giorni di preparazione al suo ritorno nella capitale spagnola: “Abbiamo lavorato molto, i giocatori lo hanno fatto molto bene. C’è molta qualità nei giovani e un gran impegno anche nei veterani. Mi è piaciuto molto questo, l’impegno di gente come Carvajal, Lucas, Marcelo, Nacho o Isco, giocatori che hanno vinto tutto e ancora hanno voglia e fame di fare una grande stagione come ci piacerebbe che fosse. Dobbiamo tenere conto della storia del club per il nostro stile di gioco. Dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Carloha parlato ai canali ufficiali delMadrid, commentando i primi giorni di preparazione al suo ritorno nella capitale spagnola: “Abbiamo lavorato molto, i giocatori lo hanno fatto molto bene. C’è moltanei giovani e un grananche nei veterani. Mi è piaciuto molto questo, l’di gente come Carvajal, Lucas, Marcelo, Nacho o Isco, giocatori che hanno vinto tutto e ancora hanno voglia e fame di fare unastagione come ci piacerebbe che fosse. Dobbiamo tenere conto delladel club per il nostro stile di gioco. Dobbiamo ...

