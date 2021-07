Adana Demirspor, il presidente: “Continua la trattativa con David Luiz” (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Adana Demirspor è scatenato sul mercato. Infatti, dopo aver ingaggiato Balotelli e Castro, il club turco sta tentando l’assalto decisivo a David Luiz, difensore brasiliano che da poco lasciato l’Arsenal (scadenza contratto). A confermarlo è lo stesso presidente della società di Adana: “Le trattative con David Luiz Continuano, mi auguro potremo chiudere. Quando le commissioni sono alte c’è un po’ da trattare”. Foto: Twitter David Luiz L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) L’è scatenato sul mercato. Infatti, dopo aver ingaggiato Balotelli e Castro, il club turco sta tentando l’assalto decisivo a, difensore brasiliano che da poco lasciato l’Arsenal (scadenza contratto). A confermarlo è lo stessodella società di: “Le trattative conno, mi auguro potremo chiudere. Quando le commissioni sono alte c’è un po’ da trattare”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Adana Demirspor Lucas Castro raggiunge Balotelli all'Adana Demirspor: ecco il comunicato Anche Lucas Castro lascia l'Italia e raggiunge la Turchia, sarà compagno di squadra di Mario Balotelli all'Adana Demirspor Lucas Castro è il secondo 'italiano' a raggiungere l'Adana Demirspor. Dopo nove anni il giocatore argentino lascia il campionato di Serie A, raggiungendo Mario Balotelli in Super Lig. ...

Adana Demispor, UFFICIALE: Castro raggiunge Balotelli Arrivato lo scorso gennaio al Fatih Karagümrük direttamente dalla SPAL, il centrocampista argentino ha firmato un contratto annuale ed opzione di prolungamento con l' Adana Demirspor, ...

Dopo Balotelli, l'Adana Demirspor tenta un altro colpo: contatti in corso con David Luiz TUTTO mercato WEB L'Adana Demirspor tenta un altro colpo: dopo Balotelli, contatti con David Luiz Murat Sancak: "Le trattative con David Luiz continuano, mi auguro potremo chiudere. Quando le commissioni sono alte c'è un po' da trattare".

Adana Demirspor, dopo Balotelli spuntano le idee David Luiz e Nani L’Adana Demirspor, squadra appena promossa nella massima serie turca, vuole rinforzarsi ancora di più dopo gli arrivi di Mario Balotelli e Lucas Castro. Secondo il nostro corrispondente Ekrem Tonur, ...

