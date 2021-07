505 Games fonda Supernova Games Studios | un nuovo studio di videogiochi italiano “innovativo” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Asgard_Hydra : 505 Games fonda Supernova Games Studios: un nuovo studio di videogiochi italiano 'innovativo' -… - Huldera1 : @EskafeldNMS @hellogames @Xbox @505_Games @NoMansShots @NoMansSky Haha! No ???? - KojiPro2015_IT : I saldi di STEAM Midweek Madness sono attivi solo per un periodo di tempo limitato! Da oggi fino al 16 luglio, ri… - Yuric83 : @MarcoRenna89 @505_Games @KojiPro2015_EN @HIDEO_KOJIMA_EN @teejaye84 ti è partita la tastiera? :-D - Nefastoss : @KojiPro2015_IT Ho un hype incontenibile. Aspetto con trepidazione l'eventuale annuncio della versione per PC ad op… -

Ultime Notizie dalla rete : 505 Games

Multiplayer.it

... del publishing e della distribuzione tramite i noti brande Halifax). Al netto di questo, risulta ovviamente difficile per me indicarti tutte le possibilità legate alla tua zona e all'...Il publisher, in partnership con Curve Digital e lo sviluppatore No Brakes, hanno oggi rilasciato nuovi contenuti per il divertente platformer basato sulla fisica, Human Fall Flat ( qui il sito ...Digital Bros Spa annuncia la fondazione di un nuovo studio di sviluppo di videogiochi in Italia: Supernova Games Studios.Un nuovo studio di sviluppo di videogiochi tutto italiano è stato nelle scorse ore annunciato da Digital Bros Spa. Chiamato Supernova Games Studios avrà co ...