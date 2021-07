Tennis | ATP Amburgo 2021 | Tsitsipas conquista i quarti di finale | avanzano Krajinovic e Djere

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Stefanosaccede aididel torneo ATP di. Il greco, prima testa di serie sulla terra rossa tedesca, ha sconfitto al secondo turno il padrone di casa Dominik Koepfer, numero 59 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Giornata molto positiva per la Serbia. Ad affrontare, infatti, sarà Filip, che ha superato dopo una bella battaglia il tedesco Filip Kohlschreiber con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Supera il turno anche Laslo ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'ATP 250 di Bastad 2021, per quanto concerne la giornata di giovedì 15 luglio . Fabio Fognini affronterà Roberto Carballes Baena in occasione del secondo turno del torneo svedese; l'azzurro ha ...
Il tennista italiano cede in rimonta la partita degli ottavi contro Coria e lascia Fognini come ultimo italiano nel tabellone ...