Temptation Island | Claudia e Ste | “Ho tirato fuori tutto”

(Di mercoledì 14 luglio 2021)e Ste parlando del loro percorso a, svelano cosa hanno provato e come stanno oggi, le prime parole dopo il realityVenturini e Ste Socionovo sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Che cosa è cambiato dopo. Con un matrimonio fissato per agosto, Claudia Venturini e Ste Socionovo avevano deciso di partecipare aperché lei non era più sicura del loro rapporto. Claudia già nelle prime puntate di questa nuova edizione dello show mariano aveva palesato i suoi dubbi sul futuro con il compagno, ...Arrivano le ultime anticipazioni della quarta puntata di. La prossima puntata, in onda lunedì 19 luglio, promette già di essere piena di colpi di scena per tanti dei protagonisti. Sappiamo, infatti, che ci sarà almeno un falò di confronto,...Claudia e Ste parlando del loro percorso a Temptation Island, svelano cosa hanno provato e come stanno oggi, le prime parole dopo il reality Claudia Venturini e Ste Socionovo sono usciti insieme da ...Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo la nuova edizione di Temptation Island. Per Tv Sorrisi e canzoni, Raffaella Mennoia ha ...