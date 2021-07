Scuola: Bellanova, 'a settembre sia garantito rientro in presenza' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “I dati del Rapporto Invalsi presentato stamane non possono lasciare indifferente nessuno, tantomeno chi ha la responsabilità, per ruolo e funzione, di garantire il rientro a Scuola in tutta sicurezza per docenti e alunni dal settembre prossimo. Uno studente su due non raggiunge la preparazione necessaria in materie importanti come italiano e matematica". Così Teresa Bellanova di Iv. Il digital divid, come ammonisce l'Oms, ha lasciato indietro nel mondo, e anche in Italia, milioni di studenti che non hanno avuto accesso alla didattica a distanza e dunque ad una formazione adeguata. Ragazze e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “I dati del Rapporto Invalsi presentato stamane non possono lasciare indifferente nessuno, tantomeno chi ha la responsabilità, per ruolo e funzione, di garantire ilin tutta sicurezza per docenti e alunni dalprossimo. Uno studente su due non raggiunge la preparazione necessaria in materie importanti come italiano e matematica". Così Teresadi Iv. Il digital divid, come ammonisce l'Oms, ha lasciato indietro nel mondo, e anche in Italia, milioni di studenti che non hanno avuto accesso alla didattica a distanza e dunque ad una formazione adeguata. Ragazze e ...

