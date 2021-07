Rapporto Invalsi: 1 studente su 2 impreparato. Ecco i danni della Dad regione per regione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Circa uno studente su due, nell'era Covid della didattica a distanza , ha terminato l'anno scolastico impreparato. La fotografia, impietosa, la scatta il Rapporto Invalsi diffuso oggi. E certifica un ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Circa unosu due, nell'era Coviddidattica a distanza , ha terminato l'anno scolastico. La fotografia, impietosa, la scatta ildiffuso oggi. E certifica un ...

Advertising

stefyteto : RT @petunianelsole: Rapporto Invalsi sui danni della Dad: “Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano… - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: #scuola, gravi danni della #dad: uno studente su due non raggiunge obiettivi. Il rapporto #invalsi - CNRsocial_ : RT @Pat_Falzetti: In diretta ora. Canale YouTube del sito INVALSIopen: - Pat_Falzetti : Presentazione Rapporto Nazionale #INVALSI Intervento della Presidente Annamaria Ajello #invalsi @INVALSIopen… - Pat_Falzetti : Presentazione Rapporto Nazionale #INVALSI Intervento della Presidente Annamaria Ajello #invalsi @INVALSIopen… -