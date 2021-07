Quattro regioni in zona gialla per variante Delta | ecco le regole | a quali libertà dovranno rinunciare

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L'aumento dei contagi dovuto alladel coronavirus, anche in Italia, preoccupa. Tanto che come è noto ci sonoche già dalla prima settimana di agosto potrebbero cambiare colorazione. Già, addio allabianca e un inquietante ritorno alla. Nel dettaglio, le aree a rischio sono Campania, Sicilia, Abruzzo e Marche. Il punto è che dopo lunghe settimane in cui immaginavamo di aver definitivamente archiviato i colori delle, forse, ci siamo scordati di che cosa comportino i colori stessi. Nel caso, il ...

Advertising

Libero_official : #Campania, #Sicilia, #Abruzzo e #Marche verso la #zonagialla a causa dei contagi dovuti alla #varianteDelta: ecco q… - Fred_J_Earls : @stebellentani @DiegoMatina Bonaccini è mal tollerato (se non detestato) dal PD centrale e da quei quattro scappati… - Sarrioresu : #greenpass - crisbymcbacon : - Antonio11187114 : RT @MediasetTgcom24: Sesto S.Giovanni (Milano), focolaio a concerto: appello Ats per tamponi #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro regioni

Il Sole 24 ORE

... in piena estate, dopo la nostra giusta, ma troppo folle festa della vittoria europea, a causa della diffusione della variante, tornano, molto probabilmente,gialle e si adombra il ...In moltedel Sud oltre la metà degli studenti non raggiunge la soglia minima di competenze ... a settembre, con un docente e Ata suprecario.“C'è un aumento di contagi in tutta Italia e in Europa ed è dovuto alla variante", sottolinea il sindaco di Napoli ...Iniziano ad essere 'operative' le prime Toyota GR Yaris nella nuova categoria R1 4x4. Dopo il debutto del Rally 4 Regioni, con la vettura gestita da HMI, anche l'esemplare della Autotech è pronto a ca ...