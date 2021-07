Operazione Galassia: nei guai imprenditore romano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sequestro di beni immobili e rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, nei riguardi dell’imprenditore romano Paolo Sipone, 56 anni, nell’ambito dell’Operazione «Galassia» dal Nucleo Pef di Reggio Calabria che produsse 20 provvedimenti restrittivi personali a carico di membri di un complesso sistema criminale, connesso all’illecita commercializzazione di prodotti per la raccolta di scommesse on-line, tramite bookmakers esteri con sede in Austria e Malta in rapporto con la ‘ndrangheta per il territorio calabrese ma anche Cosa nostra, Sacra corona unita e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sequestro di beni immobili e rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, nei riguardi dell’Paolo Sipone, 56 anni, nell’ambito dell’» dal Nucleo Pef di Reggio Calabria che produsse 20 provvedimenti restrittivi personali a carico di membri di un complesso sistema criminale, connesso all’illecita commercializzazione di prodotti per la raccolta di scommesse on-line, tramite bookmakers esteri con sede in Austria e Malta in rapporto con la ‘ndrangheta per il territorio calabrese ma anche Cosa nostra, Sacra corona unita e ...

