Migranti. Oim: raddoppiato il numero morti lungo le rotte marittime verso l'Europa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Rapporto confronta i dati dei primi sei mesi del 2021 con lo stesso periodo dello scorso anno. L'Agenzia delle Nazioni Unite afferma che il numero effettivo di morti potrebbe essere molto più alto poiché diversi naufragi non vengono segnalati e altri sono difficili da verificare Leggi su rainews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Rapporto confronta i dati dei primi sei mesi del 2021 con lo stesso periodo dello scorso anno. L'Agenzia delle Nazioni Unite afferma che ileffettivo dipotrebbe essere molto più alto poiché diversi naufragi non vengono segnalati e altri sono difficili da verificare

