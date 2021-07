Lory Del Santo ricorda la notte con Roberto Mancini (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ognuno racconta ciò che preferisce e su Roberto Mancini la scelta di Lory Del Santo cade sulla notte di dolcezza e passione vissuta tanto tempo fa. Lory Del Santo confessa ancora una volta, per l’ennesima volta, che ha vissuto una notte con Macini, il ct che domenica scorsa ha portato l’Italia sul tetto d’Europa. Siamo i campioni d’Europa e alla showgirl che negli anni ’80 turbava i sogni degli italiani resta il ricordo. Sorprendete e spudorata la rivelazione di Lory sul commissario tecnico della Nazionale, così si legge sulla rivista di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ognuno racconta ciò che preferisce e sula scelta diDelcade sulladi dolcezza e passione vissuta tanto tempo fa.Delconfessa ancora una volta, per l’ennesima volta, che ha vissuto unacon Macini, il ct che domenica scorsa ha portato l’Italia sul tetto d’Europa. Siamo i campioni d’Europa e alla showgirl che negli anni ’80 turbava i sogni degli italiani resta il ricordo. Sorprendete e spudorata la rivelazione disul commissario tecnico della Nazionale, così si legge sulla rivista di ...

