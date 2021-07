Libero sul Ddl Zan | “Per evitare le violenze sui gay | i senatori si menano tra loro”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Persui gay isitra“, commenta oggiQuotidiano in merito al dibattito sul Ddl Zan che si è tenuto ieri in Senato. Dopo otto mesi di rinvii e audizioni, infatti, martedì 13 luglio, il disegno di legge contro l’omotransfobia è approdato a Palazzo Madama, ma nell’incertezza dei numeri e dei possibili scenari, poco dopo l’inizio della discussione è subito scoppiata la bagarre con tanto di urla e proteste (con fischietti) e con la presidente Elisabetta Casellati che prima ha richiamato all’ordine ie poi ha deciso di ...

Advertising

EURybor : RT @ValerioMalvezzi: Twitter, hai sospeso sul Ddl Zan un pericoloso estremista adolescente, ma dato che ho il privilegio di conoscere perso… - giamaga : @Gepe64 @eurallergico @Theskeptical_ @giudiiiiiiiii @LucioMM1 ovvero, nessuno sa gli effetti che può avere il virus… - EnvirEconom : RT @selectra_net: Big News! Indice Selectra SQ: dopo l'aggiornamento dei #prezzi #luce sul #MercatoTutelato, la tariffa regolata si ritrova… - HabeasC36877223 : RT @ValerioMalvezzi: Twitter, hai sospeso sul Ddl Zan un pericoloso estremista adolescente, ma dato che ho il privilegio di conoscere perso… - Obsolete_LG : RT @ValerioMalvezzi: Twitter, hai sospeso sul Ddl Zan un pericoloso estremista adolescente, ma dato che ho il privilegio di conoscere perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero sul

IL GIORNO

La Spac si interessera' all''attraente settore dell'intrattenimento e del tempoin Europa'. Il Vecchio Continente - spiegano i promotori - nel settore 'ha molte societa' con un forte ...... titolare di una linea di lingerie, fondatrice del fanzine 'Peach'e caporedattriceweb di '... Nel tempola ragazza trafigge con uno spillone il cranio del prossimo, molestatori in primis ma ...“Per evitare violenze sui gay i senatori si menano tra loro“, commenta oggi Libero Quotidiano in merito al dibattito sul Ddl Zan che si è tenuto ieri in Senato. Dopo otto mes ...Dall’Italia agli Stati Uniti, sono sempre di più le persone che cercano maggiore autonomia nella produzione di cibo e maggiore contatto con ...