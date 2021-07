(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha quattro film al festival, di cui tre in concorso ma non può esserci perchè positiva al Covid nonostante la doppia vaccinazione, è davvero un peccato. Chi non ha potuto partecipare al Festival di? Lea, una delle migliori attrici della sua generazione, lanciata da La Vie d’Adele di Kechiche nel 2013 con cui vinse la Palma d’oro insieme a Adèle Exarchopoulos e al regista. La notizia della sua positività era circolata giorni fa e la conferma ulteriore si è avuta quando the French artist era assente dalla trionfale Montee des Marches di “The French Dispatch” di Wes Anderson il 12 luglio.(Inganno) con Lea ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Cannes: Lea Seydoux, il mio cuore è con voi: (ANSA) - CANNES, 14 LUG - Avere quattro film al festi… - solocine : Cannes: Lea Seydoux, il mio cuore è con voi - MeglioNotizie : Cannes: Lea Seydoux, il mio cuore è con voi - iconanews : Cannes: Lea Seydoux, il mio cuore è con voi - glooit : Cannes: Lea Seydoux, il mio cuore è con voi leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Lea Seydoux

Avere quattro film al festival, di cui tre in concorso e scoprire di essere positivi al Covid nonostante la doppia vaccinazione è davvero una grande sfortuna. Accade a, una delle migliori attrici della sua generazione, lanciata da La Vie d'Adele di Kechiche nel 2013 con cui vinse la Palma d'oro insieme a Adèle Exarchopoulos e al regista. La notizia della ...Nella prima parte la guardia carceraria con il volto di Léaha una relazione complicata con un detenuto, in quella centrale un giovane ribelle scrive il suo manifesto sessantottino, e nell'...Lea Seydoux: conturbante in Deception a Cannes 2021. Al centro del film il rapporto tra Philip (Denis Podalydès) famoso scrittore americano ...Scontri fatali tra la denuncia e l'horror, Oliver Stone torna su JFK, e una sfida al movimento Me Too Doveva succedere, proprio il 14 luglio, festa nazionale, che molti giovani francesi, che lavorano ...