Invalsi: danni gravi dalla dad, 1 su 2 termina scuole impreparato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano, il dato sale al 45% in matematica. Alle superiori il dato sale rispettivamente al 44% e al 51% con un + 9% Leggi su rainews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano, il dato sale al 45% in matematica. Alle superiori il dato sale rispettivamente al 44% e al 51% con un + 9%

Advertising

LPincia : RT @claudio_2022: Scuola, gravi danni della Dad: uno studente su due non raggiunge obiettivi. Il rapporto Invalsi. - stefyteto : RT @petunianelsole: Rapporto Invalsi sui danni della Dad: “Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano… - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: #scuola, gravi danni della #dad: uno studente su due non raggiunge obiettivi. Il rapporto #invalsi - MBoldoni : RT @petunianelsole: Rapporto Invalsi sui danni della Dad: “Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano… - GaPe71 : RT @petunianelsole: Rapporto Invalsi sui danni della Dad: “Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano… -