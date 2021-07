In Calabria nasce un hub per le startup del Mediterraneo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Harmonic Innovation Hub (crediti: Harmonic Innovation Hub)Un nuovo presidio collocato in un’area, la Calabria, che sul fronte dell’innovazione e delle startup vuole recuperare terreno, ma anche un avamposto geograficamente centrale per dialogare con tutti i Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. È questa l’ambizione di Harmonic Innovation Hub, nato per produrre e creare valore sul territorio. Si tratta di una piattaforma per l’innovazione tecnologica e sociale, un ecosistema che si porrà al servizio dell’Italia meridionale e del Mediterraneo appunto, in cui potranno interagire 50 grandi player nazionali e ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 luglio 2021) Harmonic Innovation Hub (crediti: Harmonic Innovation Hub)Un nuovo presidio collocato in un’area, la, che sul fronte dell’innovazione e dellevuole recuperare terreno, ma anche un avamposto geograficamente centrale per dialogare con tutti i Paesi che si affacciano sul mar. È questa l’ambizione di Harmonic Innovation Hub, nato per produrre e creare valore sul territorio. Si tratta di una piattaforma per l’innovazione tecnologica e sociale, un ecosistema che si porrà al servizio dell’Italia meridionale e delappunto, in cui potranno interagire 50 grandi player nazionali e ...

Advertising

infoitsalute : Alzheimer, in Calabria nasce la prima CasaPaese. Dall’edicola al fornaio, uno spazio sicuro e… - Lupociccio67 : RT @SodanoElena: Alzheimer, in Calabria nasce la prima CasaPaese. Dall’edicola al fornaio, uno spazio sicuro e terapeutico: ecco come sarà… - crotoneok : ? Europeo 2020, in pochi minuti nasce la sala dedicata alle Maglie dei Campioni D'Europa - SodanoElena : Alzheimer, in Calabria nasce la prima CasaPaese. Dall’edicola al fornaio, uno spazio sicuro e terapeutico: ecco com… - CN24_tv : Calcio a cinque. Nasce l’Academy Pirossigeno città di Cosenza Boscolandia QUI ?? -