Il Ddl Zan al Senato si salva per un voto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, sospensiva passa per un solo voto a scrutinio palese L'iter per l'approvazione del ddl Zan al Senato prosegue, dopo che questa mattina l'Aula ha bocciato la richiesta di sospensiva avanzata da Forza Italia e Lega (la terza presentata dalle due forze politiche). Con un solo voto di scarto, però, visto che la votazione ha registrato 136 contrari e 135 favorevoli (nessun astenuto). Al punto che il Senatore Lello Ciampolillo, che era diventato famoso per aver partecipato al fotofinish a una votazione di fiducia all'epoca del secondo governo Conte, ha avuto gioco facile nel rivendicare l'essere stato decisivo anche ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, sospensiva passa per un soloa scrutinio palese L'iter per l'approvazione del ddl Zan alprosegue, dopo che questa mattina l'Aula ha bocciato la richiesta di sospensiva avanzata da Forza Italia e Lega (la terza presentata dalle due forze politiche). Con un solodi scarto, però, visto che la votazione ha registrato 136 contrari e 135 favorevoli (nessun astenuto). Al punto che ilre Lello Ciampolillo, che era diventato famoso per aver partecipato al fotofinish a una votazione di fiducia all'epoca del secondo governo Conte, ha avuto gioco facile nel rivendicare l'essere stato decisivo anche ...

