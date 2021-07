Haiti, ex informatori delle agenzie Usa dietro l’assassino di Moise (Di mercoledì 14 luglio 2021) C’è la longa manus degli Stati Uniti dietro il caos politico esploso ad Haiti lo scorso 7 luglio scorso, giorno in cui è stato assassinato nella sua residenza privata il Presidente Jovenel Moïse? Secondo quanto riportato dalla Cnn e dal Miami Herald, alcuni dei sospettati coinvolti nell’assassinio di Moïse erano ex informatori delle agenzie statunitensi, fra InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 14 luglio 2021) C’è la longa manus degli Stati Unitiil caos politico esploso adlo scorso 7 luglio scorso, giorno in cui è stato assassinato nella sua residenza privata il Presidente Jovenel Moïse? Secondo quanto riportato dalla Cnn e dal Miami Herald, alcuni dei sospettati coinvolti nell’assassinio di Moïse erano exstatunitensi, fra InsideOver.

