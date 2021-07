Google Meet, torna il limite di un’ora per le conversazioni di gruppo gratuite (Di mercoledì 14 luglio 2021) Google ha deciso di ripristinare il limite per le conversazioni di gruppo gratuite, che era stato abolito a causa dello scoppio della pandemia. Nessun cambiamento per le chiamate uno-a-uno, che potranno durare ancora fino a 24 ore... Leggi su dday (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha deciso di ripristinare ilper ledi, che era stato abolito a causa dello scoppio della pandemia. Nessun cambiamento per le chiamate uno-a-uno, che potranno durare ancora fino a 24 ore...

Advertising

ilpost : Google ha introdotto il limite di un’ora per le chiamate di gruppo gratuite su Meet - Digital_Day : Google ha deciso di ripristinare il limite per le conversazioni di gruppo gratuite, che era stato abolito a causa d… - SIMO2 : Novità per Google Meet? - dunters : Google ha introdotto il limite di un’ora per le chiamate di gruppo gratuite su Meet - binaryhell : #Google ha introdotto il limite di un’ora per le chiamate di gruppo gratuite su Meet -