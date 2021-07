Gli “Zengavo” annunciano in coro una splendida sorpresa per i fans: i dettagli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una delle coppie simbolo del Grande Fratello Vip 5 annuncia un regalo tutto particolare per i fan. L’amore prosegue più forte che mai per gli Zengavo La loro storia d’amore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una delle coppie simbolo del Grande Fratello Vip 5 annuncia un regalo tutto particolare per i fan. L’amore prosegue più forte che mai per gliLa loro storia d’amore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Bimba021 : Voglio per una volta essere scurrile... a chi si permette di dare colpe a Rosalinda sulla sua non trasparenza gli f… - Anna38175697 : Buongiorno mi ero svegliata con ancora gli occhi a cuore???? pensando a papà Gianni che adora Andrea ??????????#Zengavo P… - occhizengavo : Buongiorno, Rosalinda é in Sicilia con il suo Andrea, dalla famiglia, si godranno dei bei momenti. Tutto il resto c… - Patty87410366 : #exrosmello -bbb21 #rosmello Adesso spero che le brasiliane tolgano il segui Rosalinda. Devo rimanere solo con gl… - liarafffy : RT @Sara59126961: Come non potrebbe piacergli un ragazzo bono ops buono come il nostro Zenga per gli amici Zanga ??? #Zengavo -