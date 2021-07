Francia, Ancora una Festa Nazionale con misure anti-contagio. Macron in prima fila alla parata (Di mercoledì 14 luglio 2021) Questa mattina la Francia si è svegliata molto presto per una ricorrenza importante, uno degli eventi storici più importanti della storia della repubblica transalpina. Oggi, 14 luglio 2021 il Paese celebra una data nota a tutto il mondo perché è quella che segna l’inizio della Rivoluzione Francese con la presa della Bastiglia. Il 1789 anno emblematico nella storia non solo francese, anche se inevitabilmente sanguinoso: il popolo di Parigi era in rivolta. I cittadini cominciavano a protestare violentemente da giorni contro la ricca corte di Varsailles, affinché riducessero il prezzo del pane e dei cereali. La fame e la carestia aveva messo in ginocchio la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 luglio 2021) Questa mattina lasi è svegliata molto presto per una ricorrenza importante, uno degli eventi storici più importdella storia della repubblica transalpina. Oggi, 14 luglio 2021 il Paese celebra una data nota a tutto il mondo perché è quella che segna l’inizio della Rivoluzione Francese con la presa della Bastiglia. Il 1789 anno emblematico nella storia non solo francese, anche se inevitabilmente sanguinoso: il popolo di Parigi era in rivolta. I cittadini cominciavano a protestare violentemente da giorni contro la ricca corte di Varsailles, affinché riducessero il prezzo del pane e dei cereali. La fame e la carestia aveva messo in ginocchio la ...

ZZiliani : Detto che la “Final four” di #NationsLeague (dal 6 al 10 ottobre) potrebbe ancora aiutare i calciatori di #Belgio,… - clagadil : @CottarelliCPI In Francia annunciano ma ancora non hanno fatto nulla. In tutti gli altri paesi nemmeno se ne parla.… - rossanagiuda : RT @vitalbaa: L’Italia seguirà la Francia con il “green pass” come “lasciapassare”? Prima di tutto, il Governo metta ordine nella framment… - _i_n_d_i_o_ : RT @ZZiliani: Detto che la “Final four” di #NationsLeague (dal 6 al 10 ottobre) potrebbe ancora aiutare i calciatori di #Belgio, #Francia,… - Pino45373725 : @Gabardino73 @MarcelloLyotard @repubblica Mah...non so...???? Una cosa e' certa...la francia non e' l italia???????? sott… -