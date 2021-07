Forza Horizon 5 sfrutterà il ray-tracing per il suo design audio

(Di mercoledì 14 luglio 2021)il ray-per proporre unancora più realistico, grazie ad un controllo costante delle superfici riflettenti I vari capitoli del franchise, sia quelli sviluppati da Turn 10 che da Playground Games, si sono sempre contraddistinti per l’impatto visivo sempre eccellente, a cui si è accompagnato undi pari spessore. Ed il prossimo5 non sarà certo un’eccezione, come ha dimostrato il reveal del titolo che Microsoft ha mostrato solo ...

Ultime Notizie dalla rete : Forza Horizon

PlayGround Games ha parlato del design audio di5 in un nuovo episodio di5: Let's Go!. A quanto pare gli sviluppatori utilizzeranno il ray - tracing per rendere il suono maggiormente realistico facendolo rimbalzare ...... soprattutto su giochi come Minecraft e. "Chiunque può creare un'app: basta un pc e un'unità floppy. Crei un gioco, lo metti su un floppy e lo vendi". Dello stesso avviso è Matt Booty ,...Forza Horizon 5 sfrutterà il ray-tracing per proporre un design audio ancora più realistico, grazie al controllo delle superfici riflettenti.Forza Horizon 5 farà largo uso del Ray Tracing tanto da avere effetti anche sul comparto sonoro. Lo ha svelato Fraser Strachan, Lead Audio Designer di Playground Games, nel corso dell'ultimo vide ...