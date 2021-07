Fedez perseguitato dal Codacons: sequestrata raccolta fondi (Di mercoledì 14 luglio 2021) raccolta fondi di Fedez sequestrata: il Codacons paragona la sua raccolta a quella di Malika che si è comprata la Mercedes Il rapper italiano Fedez è stato uno degli artisti che in questi mesi ha più volte manifestato l’intenzione di aiutare e supportare i lavoratori dello spettacolo, ormai fermi da mesi a causa della pandemia. Ad oggi il suo progetto gestito da Fondazione Cesvi in collaborazione con “La Musica Che Gira” e “Music Innovation Hub”, è riuscito a raccogliere oltre 5 milioni di euro, ma attualmente la sua raccolta fondi è ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021)di: ilparagona la suaa quella di Malika che si è comprata la Mercedes Il rapper italianoè stato uno degli artisti che in questi mesi ha più volte manifestato l’intenzione di aiutare e supportare i lavoratori dello spettacolo, ormai fermi da mesi a causa della pandemia. Ad oggi il suo progetto gestito da Fondazione Cesvi in collaborazione con “La Musica Che Gira” e “Music Innovation Hub”, è riuscito a raccogliere oltre 5 milioni di euro, ma attualmente la suaè ...

