Dalle rinnovabili al packaging, Sofidel in prima linea per la decarbonizzazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Favorire la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. E' questo l'obiettivo di Sofidel, azienda italiana tra i principali leader al mondo nella produzione di carta per uso igienico e domestico, nota in particolare per il brand Regina, da anni impegnata nella riduzione del proprio impatto ambientale lungo tutta la filiera di fornitura. Clima-Energia, filiera legno-carta e packaging sono i tre ambiti "su cui siamo sicuramente chiamati a lavorare" afferma all'Adnkronos, Riccardo Balducci, Energy & Environment Director di Sofidel. Sulla riduzione dell'impronta di carbonio "l'intero settore è molto impegnato, perché la ...

