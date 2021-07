Credito, ancora attive moratorie per 83 miliardi (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sulla base di dati preliminari, sarebbero ancora attive moratorie (ex lege e volontarie) per un valore complessivo di circa 83 miliardi, a fronte di poco meno di 800 mila sospensioni accordate. Di questo totale, 64 miliardi sarebbero riconducibili alle moratorie ex lege a favore delle PMI, che erano pari a 103 miliardi secondo la scorsa rilevazione (riferita a metà giugno). La riduzione di quasi 40 miliardi è riconducibile alla mancata richiesta di proroga da parte dei debitori (il DL “Sostegni bis” prevedeva la possibilità per il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sulla base di dati preliminari, sarebbero(ex lege e volontarie) per un valore complessivo di circa 83, a fronte di poco meno di 800 mila sospensioni accordate. Di questo totale, 64sarebbero riconducibili alleex lege a favore delle PMI, che erano pari a 103secondo la scorsa rilevazione (riferita a metà giugno). La riduzione di quasi 40è riconducibile alla mancata richiesta di proroga da parte dei debitori (il DL “Sostegni bis” prevedeva la possibilità per il ...

