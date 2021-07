Coronavirus, 23 morti e 7 ingressi in terapia intensiva in 24 ore. Il tasso di positività sale all’1% (+0,2%) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il bollettino del 14 luglio Sono 23 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.831. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +2.153 positivi. A oggi, il bilancio dei casi totali dall’inizio del monitoraggio è di 4.275.846. Gli attualmente positivi sono 41.700. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti è di 4.106.315, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.108. Le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva sono in tutto 151; di queste, 7 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il bollettino del 14 luglio Sono 23 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19così a 127.831. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +2.153 positivi. A oggi, il bilancio dei casi totali dall’inizio del monitoraggio è di 4.275.846. Gli attualmente positivi sono 41.700. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti è di 4.106.315, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.108. Le persone ricoverate nei reparti disono in tutto 151; di queste, 7 ...

