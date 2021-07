«Calhanoglu via dal Milan?». La risposta di Maldini – VIDEO (Di mercoledì 14 luglio 2021) Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato del calendario e del caso Calhanoglu. Le sue dichiarazioni – VIDEO Paolo Maldini, intercettato dai microfoni di Milannews24.com, ha parlato del calendario e del caso Calhanoglu. Le sue parole. «Sono soddisfatto che si riparta e speriamo con il pubblico allo stadio. Il calendario può essere interpretato in mille maniere. Commento su Calhanoglu? Nessun commento. L’obiettivo è rimanere nei primi quattro posti». #Maldini dopo la presentazione dei calendari #Milan, le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Paolo, dirigente del, ha parlato del calendario e del caso. Le sue dichiarazioni –Paolo, intercettato dai microfoni dinews24.com, ha parlato del calendario e del caso. Le sue parole. «Sono soddisfatto che si riparta e speriamo con il pubblico allo stadio. Il calendario può essere interpretato in mille maniere. Commento su? Nessun commento. L’obiettivo è rimanere nei primi quattro posti». #dopo la presentazione dei calendari #, le ...

Advertising

Rougenoir1978 : @marifcinter Calhanoglu è talmente insignificante che nessuno ha ancora capito se è forte, se è scarso, se ci abbia… - jeanpauldl1998 : Se a settembre 2020 mi avessero detto: il Milan arriva secondo, l'Italia vince gli Europei e vanno via Donnarumma e… - anK_hOr : Crepo per il no comment su Calhanoglu mentre scaccia via una zanzara - Fantacalcio : Inter, Marotta: 'Calhanoglu non è stato uno sgarbo al Milan, oggi a te...' - ThomasMestre : @Davide_zeta_ @devastant @g_lascala Che al prossimo CDA i piccoli azionisti non abbiano nulla da dire sulle sceller… -

Ultime Notizie dalla rete : Calhanoglu via Milan, assalto a Vlasic. Muro Cska, sarà braccio di ferro? ... ancor prima che si profilasse il divorzio da Hakan Calhanoglu. Ora come ora, però, al feeling ... A parte l'austriaco, però, tutti questi giocatori sono ormai intorno alla trentina e in via Aldo Rossi ...

Calciomercato Serie A, ultime notizie del 13 luglio 2021 Inter Ormai è ufficiale: via Joao Mario . Il centrocampista portoghese ha concluso positivamente la ...di una manovra che servirebbe a colmare il vuoto a centrocampo lasciato dal turco Hakan Calhanoglu ...

«Calhanoglu via dal Milan?». La risposta di Maldini - VIDEO Calcio News 24 Inter, Calhanoglu ha scelto il numero di maglia: era di un beniamino dei tifosi Il Milan sembra aver finalmente individuato chi sarà il sostituto del trequartista turco Hakan Calhanoglu, calciatore andato via a parametro zero e ceduto ai ‘cugini’ dell’Inter. (SerieANews) Una ...

Maldini: “Un commento su Calhanoglu? No…” Paolo Maldini ha voluto glissare sull'argomento Calhanoglu. Dopo un commento sul calendario del Milan, il dirigente rossonero ha infatti risposto "No" alla richiesta di un commento sulla scelta fatta ...

... ancor prima che si profilasse il divorzio da Hakan. Ora come ora, però, al feeling ... A parte l'austriaco, però, tutti questi giocatori sono ormai intorno alla trentina e inAldo Rossi ...Inter Ormai è ufficiale:Joao Mario . Il centrocampista portoghese ha concluso positivamente la ...di una manovra che servirebbe a colmare il vuoto a centrocampo lasciato dal turco Hakan...Il Milan sembra aver finalmente individuato chi sarà il sostituto del trequartista turco Hakan Calhanoglu, calciatore andato via a parametro zero e ceduto ai ‘cugini’ dell’Inter. (SerieANews) Una ...Paolo Maldini ha voluto glissare sull'argomento Calhanoglu. Dopo un commento sul calendario del Milan, il dirigente rossonero ha infatti risposto "No" alla richiesta di un commento sulla scelta fatta ...