Barbara d'Urso torna in prima serata alla guida di un noto reality? L'indiscrezione (Di mercoledì 14 luglio 2021) La conduttrice Barbara d'Urso si gode le meritate vacanze dopo una stagione piuttosto impegnativa e non molto fortunata sul piano degli ascolti, in vista del suo ritorno a settembre alla guida di Pomeriggio 5. Per il momento, infatti, la conduttrice dell'ammiraglia Mediaset non ha altri progetti in serbo, ma le cose per lei potrebbero presto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

