Zuppa di Porro del 13 luglio 2021 (Di martedì 13 luglio 2021) https://youtu.be/IjuXGEKkUUI Zuppa di Porro. Oggi tutti i giornali titolano ovviamente sulla vittoria dell’Italia ma c’è una questione che non riesco a capire Dove sono finiti tutti quei commentatori tutti quei virologi che ci dicevano che non potevamo abbracciarci che non potevamo stare all’aperto senza mascherina che dovevamo stare attenti. tutto questo è finito ieri? E poi leggi separatamente che ci saranno 30.000 contagi al giorno ad agosto e che le 19 regioni rischiano nuovi divieti, ma il tifo, non inteso come malattia, non si tocca. Ha ragione la verità se non cambiamo regole ci chiudono di nuovo. La sportività inglese che è crollata e quella ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 13 luglio 2021) https://youtu.be/IjuXGEKkUUIdi. Oggi tutti i giornali titolano ovviamente sulla vittoria dell’Italia ma c’è una questione che non riesco a capire Dove sono finiti tutti quei commentatori tutti quei virologi che ci dicevano che non potevamo abbracciarci che non potevamo stare all’aperto senza mascherina che dovevamo stare attenti. tutto questo è finito ieri? E poi leggi separatamente che ci saranno 30.000 contagi al giorno ad agosto e che le 19 regioni rischiano nuovi divieti, ma il tifo, non inteso come malattia, non si tocca. Ha ragione la verità se non cambiamo regole ci chiudono di nuovo. La sportività inglese che è crollata e quella ...

Nicola Porro contro Marco Travaglio: "Il suo articolo sullo scontro tra Grillo e Conte? Imbarazzante" Tanti gli argomenti che il giornalista Nicola Porro analizza nella sua Zuppa di Porro di oggi, martedì 29 giugno 2021. Il conduttore non poteva che iniziare la sua rassegna stampa commentando l'intricato confronto pentastellato tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Il ...

Italia campione: godiamocela senza buttarla in politica Nicola Porro Italia campione: godiamocela senza buttarla in politica 00:00 Che figata: Italia campione d’Europa! Per una volta godiamo e lasciamoci andare.

Nazionale e tennis, che orrore la retorica da diabete 00:00 Resa dei conti nel Movimento 5 Stelle sulla giustizia. Travaglio se la prende con il ministro Cartabia mentre il Tempo dice che il vero problema sono i tempi della giustizia civile.

