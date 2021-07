Volontario bresciano ucciso a colpi di pistola in Messico (Di martedì 13 luglio 2021) Un Volontario italiano è stato ucciso in Messico a colpi di pistola in strada. Si tratta di Michele Colosio, 42enne di Borgosatollo (Brescia) . Come scrive il Giornale di Brescia, l’uomo, ex tecnico... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 luglio 2021) Unitaliano è statoindiin strada. Si tratta di Michele Colosio, 42enne di Borgosatollo (Brescia) . Come scrive il Giornale di Brescia, l’uomo, ex tecnico...

Advertising

Corriere : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pistola - Corriere : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pis... - repubblica : Ucciso in Messico a colpi di pistola il volontario bresciano Michele Colosio - MARCOTOMBESI2 : Ucciso in Messico a colpi di pistola il volontario bresciano Michele Colosio - BresciaOggiIT : Volontario bresciano ucciso in strada in #Messico. Seguiva progetti di cooperazione -