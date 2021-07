Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 19:45 (Di martedì 13 luglio 2021) Viabilità DEL 13 LUGLIO 2021 ORE 19:20 FT BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA CASTEL GIUBILEO RIMANENDO SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE Roma SUD E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA A SEGUITO DI INCIDENTE ORMAI RISOLTO TRA POMEZIA ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA. Più AVANTI SULLA PONTINA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA CODE PER CANTIERI ATTIVI ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE. CODE SUL LUNGOMARE E SULLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021)DEL 13 LUGLIOORE 19:20 FT BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA CASTEL GIUBILEO RIMANENDO SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONESUD E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA A SEGUITO DI INCIDENTE ORMAI RISOLTO TRA POMEZIA ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA. Più AVANTI SULLA PONTINA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA CODE PER CANTIERI ATTIVI ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE. CODE SUL LUNGOMARE E SULLA ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato sulla Colombo, tra via di Mezzocammino e via Di Casal Palocco - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Cassia, tra l'ospedale Villa San Pietro-Fatebenefratelli e via Trionfale - romamobilita : #Roma #viabilità Per un incidente, il traffico è rallentato nella carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare,… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Rifiuti, gli abitanti del Quadraro bloccano la Tuscolana: "Il nostro quartiere non è una discarica" Sul posto è intervenuta la polizia locale per controllare che la protesta non creasse problemi di viabilità né di ordine pubblico. Le vie del quartiere sono assediate da sacchi di spazzatura che ...

Enna, per gli eventi estivi emesse ordinanze che modificano viabilità e parcheggi ... Istituire il divieto di circolazione veicolare nei predetti giorni, dalle ore 7 alle ore 1 del giorno successivo, nel tratto di via Roma compreso tra l'intersezione con piazza Alessi ('Balata') fino ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Sul posto è intervenuta la polizia locale per controllare che la protesta non creasse problemi diné di ordine pubblico. Le vie del quartiere sono assediate da sacchi di spazzatura che ...... Istituire il divieto di circolazione veicolare nei predetti giorni, dalle ore 7 alle ore 1 del giorno successivo, nel tratto di viacompreso tra l'intersezione con piazza Alessi ('Balata') fino ...