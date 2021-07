Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 luglio 2021)DEL 13 LUGLIOORE 15:20 FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFUMO IN CARREGGIATA SULLA A1FIRENZE A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO TRA ATTIGLIANO E ORTE, PRESTARE ATTENZIONE CODE PER INCIDENTE SULLA NOMENTATA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI INTERSEZIONE CON VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LABARO SULLA PONTINA CODE PER CANTIERI ATTIVI, CONTINUANO GLI INTERVENTI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA CHE ...