Ufficiale: Uefa apre un procedimento contro l’Inghilterra. I motivi (Di martedì 13 luglio 2021) La Uefa ha deciso di aprire un procedimento disciplinare a carico dell’Inghilterra, a seguito della finale disputata domenica 11 luglio 2021 allo stadio di Wembley, a Londra. La Federcalcio europea ha sottolineato in una nota, che le accuse a carico della Football Association (la Federcalcio inglese) sono le seguenti: Invasione del campo di gioco da parte dei suoi tifosi – Articolo 16(2)(a) del Regolamento Disciplinare Uefa (DR) Lancio di oggetti da parte dei suoi sostenitori – Articolo 16(2)(b) DR Disturbo causato dai suoi sostenitori durante l’inno nazionale – Articolo 16(2)(g) DR Accensione di fuochi d’artificio da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Laha deciso di aprire undisciplinare a carico del, a seguito della finale disputata domenica 11 luglio 2021 allo stadio di Wembley, a Londra. La Federcalcio europea ha sottolineato in una nota, che le accuse a carico della Football Association (la Federcalcio inglese) sono le seguenti: Invasione del campo di gioco da parte dei suoi tifosi – Articolo 16(2)(a) del Regolamento Disciplinare(DR) Lancio di oggetti da parte dei suoi sostenitori – Articolo 16(2)(b) DR Disturbo causato dai suoi sostenitori durante l’inno nazionale – Articolo 16(2)(g) DR Accensione di fuochi d’artificio da ...

Advertising

forumJuventus : ?? #Euro2020 Top 11 Ufficiale Uefa ? Presenti Bonucci e Chiesa ?? - team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - spaziocalcio : #EURO2020, l'#UEFA definisce la squadra del torneo: in cinque dell'#Italia campione - yoshi5477 : RT @forumJuventus: ?? #Euro2020 Top 11 Ufficiale Uefa ? Presenti Bonucci e Chiesa ?? - ParmeshSriv : RT @fcin1908it: UFFICIALE - #EURO2020, il Team of The Tournament Uefa Donnarumma Walker Bonucci Maguire Spinazzola Hojbjerg Jorginho Pedr… -