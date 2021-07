Saman | il racconto del fidanzato | dalle minacce subite alla sua “certezza” sulla sorte della 18enne scomparsa

(Di martedì 13 luglio 2021)da oltre due mesi, e ilSaqib Ayuz, che avrebbe voluto sposare rigettando il matrimonio forzato con un cugino in Pakistan, racconta la sua versione sulle presuntefamiglia. Non solo: rivela anche la sua “giovane sparita a Novellara (Reggio Emilia)., ildelSaqib Saqib Ayub, intervistato da La Stampa, si sarebbe detto ...

Advertising

Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: Non si trova ancora il corpo di Saman Abbas: dal racconto dello zio Danish, presunto omicida, a quello del fidanzato Saqib… - ilgiornale : Non si trova ancora il corpo di Saman Abbas: dal racconto dello zio Danish, presunto omicida, a quello del fidanzat… -

Ultime Notizie dalla rete : Saman racconto

Il ragazzo avrebbe espresso perplessità suldel fratello minore di, che avrebbe riferito agli inquirenti del presunto omicidio compiuto per mano dello zio, Danish Hasnain , attualmente ...: il punto sulle indagini Le ricerche del corpo diproseguono tra i campi della Bassa ... La ragazza, come emerso daldel fidanzato " non voluto dai genitori della giovane " avrebbe ...I verbali dell’interrogatorio dello zio Danish Hasnain, presunto autore materiale dell’omicidio della ragazza, rivelati dalla trasmissione tv ’Quarto Grado’ ...Saman Abbas non si trova dopo mesi ricerche. Il fidanzato sostiene che possa essere ancora viva e tenuta prigioniera ...