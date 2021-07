Piazza Armerina zona rossa | sindaco | “Voglio verificare i dati”

Advertising

Adnkronos : #Covid, Piazza Armerina zona rossa dal 14 al 21 luglio. - ChiaraBorzi : Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo a rischio #zonagialla. La Sicilia potrebbe cambiare colore a meno di un mese da… - JonesLes25 : RT @WonSicily: Mosaic floor in Villa Romana del Casale, Piazza Armerina - Nicola_Firenze : RT @Adnkronos: #PiazzaArmerina #zonarossa, sindaco: 'Voglio verificare i dati'. - LoredanaDiMaio3 : RT @Adnkronos: #PiazzaArmerina #zonarossa, sindaco: 'Voglio verificare i dati'. -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Armerina

Antonino Cammarata dopo l'ordinanza del governatore Musumeci: "C'è qualcosa che non mi convince" "Se c'è un dato epidemiologico tale perchédiventi zona rossa sono il primo a volere il provvedimento, ma voglio verificare. Ho chiesto all'Asp di ricontrollare i dati e se entro mezz'ora non mi daranno risposta andrò di ...Il Comune didiventa " zona rossa ". Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci , con una propria ordinanza. Il provvedimento sarà in vigore dal 14 al 21 Luglio , ed è stato ...in Sicilia il comune di Piazza Armerina è diventato zona rossa. Lo ha disposto il Presidente della Regione, Nello Musumeci, con il provvedimento che sarà in vigore da mercoledì 14 luglio fino al 21: ...Il provvedimento, in vigore dal 14 al 21 luglio, si è reso necessario per un aumento considerevole del numero di positivi al Covid ...