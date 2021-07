Parla l'autista eroe, Mauro Mascetti: 'Dovevo salvare i ragazzi' (Di martedì 13 luglio 2021) ' La priorità era salvare le vite dei ragazzi '. Ha dichiarato a botta calda, dopo il salvataggio, Mauro Mascetti , dipendente del Comitato della Croce Rossa di Como. Era lui alla guida del mezzo ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) ' La priorità erale vite dei'. Ha dichiarato a botta calda, dopo il salvataggio,, dipendente del Comitato della Croce Rossa di Como. Era lui alla guida del mezzo ...

Advertising

infoitinterno : Autobus in fiamme, parla l'autista eroe Mauro Mascetti: 'La priorità era salvare le vite dei ragazzi' - grillo_parla : Storie di lavoro Un signore che prende la pensione di invalidità che è a colloquio per la mansione di autista. 120… - MarioGuida4 : RT @Capitan78840348: Allora...sto sull' autobus con l' autista che usa una mano per guidare e l' altra per reggere il telefono La vecchiett… - Capitan78840348 : Allora...sto sull' autobus con l' autista che usa una mano per guidare e l' altra per reggere il telefono La vecchi… - WalMusic79 : @TwBeautiful Scusate ma hanno saltato un episodio? Non ho mica visto la puntata in cui Brooke parla con l’autista d… -