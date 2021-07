Oroscopo Paolo Fox oggi | 13 luglio

Leggi su solodonna

(Di martedì 13 luglio 2021) Cosa prevede l’per la giornata di132021? Scopriamolo insieme con le previsioni diFox per tutti i segni zodiacali. Ariete: Giornata favorevole per i sentimenti. Toro:Siete affaticati, il riposo è necessario. Gemelli:La stanchezza crea disagio in amore. Cancro: Periodo importante per recuperare. Leone: Continua il momento favorevole per i sentimenti. Vergine: state iniziando a recuperare. Bilancia: Giornata sorprendente per i sentimenti. Scorpione: Giornata importante per il Articolo completo: dal blog SoloDonna