Omofobia: Malpezzi, 'norme previste in trattati internazionali' (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “L'articolo che prevede l'identità di genere non fa altro che inserire una formula utilizzata dalla Corte costituzionale, nei trattati internazionali, nello status del rifugiato, nella convenzione di Istanbul, all'interno dell'ordinamento penitenziario varato nel 1975. Qualcuno spieghi perché questa formulazione adesso non va più bene". Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, questa mattina a Sky Start. "E la destra che ora chiede la soppressione dell'articolo 4 è la stessa che ha definito l'emendamento Costa, allora deputato di FI, proprio all'articolo 4 'salva idee'. Parliamo di una modifica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “L'articolo che prevede l'identità di genere non fa altro che inserire una formula utilizzata dalla Corte costituzionale, nei, nello status del rifugiato, nella convenzione di Istanbul, all'interno dell'ordinamento penitenziario varato nel 1975. Qualcuno spieghi perché questa formulazione adesso non va più bene". Così la presidente dei senatori del Pd, Simona, questa mattina a Sky Start. "E la destra che ora chiede la soppressione dell'articolo 4 è la stessa che ha definito l'emendamento Costa, allora deputato di FI, proprio all'articolo 4 'salva idee'. Parliamo di una modifica ...

