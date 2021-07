Mirabelli critica Marcucci sul ddl Zan | ' Dice cose senza senso | non servono modifiche'

(Di martedì 13 luglio 2021) Renzi sta cercando di sabotare il ddl Zan per motivi al momento ignoti, e la corrente renziana del Pd sembra andargli dietro, cercando l'approvazione di alcuneche potrebbero far slittare ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Mirabelli critica

Globalist.it

"Dalle audizioni abbiamo compreso che ci sono motivi non ideologici" dialla legge "andate a leggere Flick e: si concentrano su art. 1, 4 e 7. Noi abbiamo aperto il dibattito", ha ...A una domanda dei giornalisti su come valuta il pressing al dialogo fatto dal senatore Dem, Andrea Marcucci,ha risposto: "Parla a titolo personale e soprattutto dice una cosa che ha poco ...L'ex capogruppo già braccio destro di Renzi spinge perché il Pd sposi la linea di Renzi ma non trova spazio: "Se la maggioranza è quella lì e resta quella" ...Oggi al Senato comincia in Aula la discussione generale del ddl Zan. O, almeno, dovrebbe, a meno che Italia viva — e le Autonomie — non decidano di votare con il centrodestra per le modifiche al testo ...