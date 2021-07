Letta pronto a correre per un seggio alla Camera: si candida alle Suppletive a Siena? (Di martedì 13 luglio 2021) Enrico Letta concorrerà al seggio senese lasciato libero da Piercarlo Padoan. L’ex premier aveva tentennato quando era tornato in Italia per prendere le redini del PD. A Siena però oggi il Partito Democratico offre un posto blindato al suo segretario, posizione a cui Letta ora pensa in maniera molto più concreta. Lo stesso posto era stato offerto a Giuseppe Conte, subito dopo la caduta del suo governo e l’insediamento di Mario Draghi. Lì però ad opporsi era stata la segreteria dem di Siena che aveva manifestato in maniera inequivocabile il suo disappunto. Letta nelle ultime settimane ha ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Enricoconcorrerà alsenese lasciato libero da Piercarlo Padoan. L’ex premier aveva tentennato quando era tornato in Italia per prendere le redini del PD. Aperò oggi il Partito Democratico offre un posto blindato al suo segretario, posizione a cuiora pensa in maniera molto più concreta. Lo stesso posto era stato offerto a Giuseppe Conte, subito dopo la caduta del suo governo e l’insediamento di Mario Draghi. Lì però ad opporsi era stata la segreteria dem diche aveva manifestato in maniera inequivocabile il suo disappunto.nelle ultime settimane ha ...

Advertising

dm_pisanelli : RT @Corriere: Pd, Letta pronto a candidarsi a Siena per un seggio alla Camera - anglotedesco : Letta pronto a correre a Siena. Mps non è più una 'trappola' - Incantatore_ : @Lucrezi97533276 - Letta? Pronto Letta? C'è uno da buttar fuori a calci dal Partito... - Zzzzzzzzzzzzz... - mistermeo : RT @Corriere: Pd, Letta pronto a candidarsi a Siena per un seggio alla Camera - alessandro5161 : #letta lascia stare! Chi fa il segretario di un partito non dovrebbe fare il parlamentare -