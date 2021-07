Letta e quella rete di affari da superconsulente (Di martedì 13 luglio 2021) Letta scioglie la riserva: è in corsa per diventare deputato. Gli incarichi collezionati in questi anni, da Amundi a Publicis Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 luglio 2021)scioglie la riserva: è in corsa per diventare deputato. Gli incarichi collezionati in questi anni, da Amundi a Publicis

Advertising

CViaggiatrice : @DawkinsMisty Io l’ho letta la sua storia e la conosco meglio di te. So bene cos’è Vattpoli e so bene anche la posi… - TaccaRiccardo : @matteosalvinimi pirlone grazie a te FdI di Giorgia ha superato la Lega ed è proiettato a diventare il primo partit… - dammi_letta : @schiva_questa Stava controllando a quanti gradi si lava quella maglietta. Tutto qui, semplice curiosità! - Genevie27999 : @Atsukochannie 'Eh non ti ho stalkerata' intanto ti sei letta tutti i miei messaggi e sappi che io ho genitori ital… - pablo__liberal : Io non sono sicuro che i #piddogrillini della #sinistra quella vera siano pronti per tutto questo... -