(Di martedì 13 luglio 2021) Giorgioè uno che crede nei corsi e nei ricorsi storici. Almeno così sembra. Lo ha dimostrato nella notte di Wembley pocodel trionfo europea pocoche Gigioparasse l’ultimo. Una vittoria sofferta, sudata e voluta, analizzata a freddo dal ct Roberto Mancini. “Abbiamo meritato la vittoria, il gol a freddo subito da Gigioci ha creato problemi nei primi 15 minuti. Poi abbiamo preso la partita in mano, avremmo meritato di chiuderla. Siamo felici per tutti glini, per quelli che vivono all’estero e ...

Ultime Notizie dalla rete : Kiricocho Italia

Il labiale di Chiellini: cosa vuol direLa parola urlata da Chiellini potrebbe sembrare ... Per questo all'ultimo momento della finale trae Inghilterra ha urlato questa parola con ...Il 'magico' urlo di Giorgio Chiellini che ci ha fatto vincere l'Europeo: ''. Ancora ore dopo il trionfo a Wembley si sono scatenati i dietrologi di tuttae del Mondo. Abbondavano l'ironia e le credenze, soprattutto, dopo il rigore decisivo sbagliato dal ...Saka sul dischetto, Chiellini urla Kiricocho: una parola usata in passato in terra argentina per portare sfortuna, utilizzata anche contro Haaland.Il terribile labiale di Giorgio Chiellini prima del rigore di Saka non è passato inosservato. Ma cosa significa "Kiricocho"?