JFK Rivisited | Through the Looking Glass Le nuove verità di Oliver Stone

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 luglio 2021)viene accolto da applausi che sembrano non volersi esaurire alla prima del suo documentario JFKthealla sala Debussy. Sono passati trent’anni da JFK – Un caso ancora aperto e sicuramente «l’omicidio più importante della storia americana» è un caso ancora aperto per lui. JFKthe«Da quando ho girato il film molti documenti sono stati desecretati e la stampa americana non ha prestato alle possibilità che questi nuovi materiali offrivano nessuna ...