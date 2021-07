Isola 15, Fariba Tehrani lancia una frecciatina a Ilary Blasi, poi svela se parteciperà al Gf Vip 6 (Di martedì 13 luglio 2021) Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione dell’Isola. Intervistata da Turchese Baracchi, Fariba ha parlato della sua esperienza all’interno del reality targato Mediaset, non risparmiando una frecciatina alla conduttrice, Ilary Blasi: La cosa più bella è stata fare parte della natura. Senza pensare al trucco, ai vestiti, a niente. Il brutto sono stati cinque giorni di diluvio, ha iniziato a diluviare e io la prima notte dormivo fuori. Mi si sono inzuppati tutti i vestiti e per cinque giorni ha fatto freddo. Gli altri primitivi avevano le ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 luglio 2021)è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione dell’. Intervistata da Turchese Baracchi,ha parlato della sua esperienza all’interno del reality targato Mediaset, non risparmiando unaalla conduttrice,: La cosa più bella è stata fare parte della natura. Senza pensare al trucco, ai vestiti, a niente. Il brutto sono stati cinque giorni di diluvio, ha iniziato a diluviare e io la prima notte dormivo fuori. Mi si sono inzuppati tutti i vestiti e per cinque giorni ha fatto freddo. Gli altri primitivi avevano le ...

