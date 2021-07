Il CorSport difende Immobile | il suo vero limite è che non è egoista come tutti i centravanti

(Di martedì 13 luglio 2021) Ciroè stato il più criticato dei nazionali di Roberto Mancini. Di lui è stato detto che non è stato determinante, in Euro 2020. Oggi il Corriere dello Sport lo. “Ha vinto e basta. Ha vinto perché ha segnato due gol e servito un assist spianando nel girone dell’Olimpico le prime due partite con Turchia e Svizzera. Ha vinto perché ne ha giocate sei e nelle altre quattro si è dannato l’anima, ha lottato e combattuto da solo in avanti, senza correre e giocare nel modo in cui gli riesce meglio”. Ha sacrificato se stesso pur di continuare a restare nel gruppo, scrive il quotidiano sportivo, che riconosce anche chenon ...

Advertising

napolista : “Si macera, si sente in colpa, si prende responsabilità superiori alle proprie”. “Ha vinto perché si è dannato l’an… - glk011 : @uefa @SkySport @Gazzetta_it @CorSport @PaoloCond @RaiSport @FrancescoOrdine @capuanogio @tuttosport @FIGC @SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport difende

ilnapolista

Solo qui da noi, come ha giustamente evidenziato Boniek al, si accolgono con sollievo le ... Non può essere solamente una questione di come si attacca e come ci si. È un problema ...Al: "Abbiamo perso la nostra cultura calcistica. Coverciano non aiuta. Dura poco, è a ...fallimento a partire dalla figura degli allenatori italiani che in qualche modo Mario Sconcerti...Al CorSport: «E' il ritorno al dribbling. Italia-Inghilterra? Si può fare. L'Inghilterra è una squadra interessante, non una grande squadra»."Inghilterra forte ma non è ancora una grande squadra", titola stamane il Corriere dello Sport in un'intervista a Fabio Capello, tra le altre ex ct ...