Fortnite | Arriva LeBron James

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 13 luglio 2021) In arrivo sul Negozio oggetti il 14 luglio 2021, la leggenda del basketcon due diversi costumi, entrambi con le Nike19, la prossima scarpa personalizzata di Re. Elegante e imponente, il costume dicombina gli elementi migliori del suo personaggio, prima e durante la partita. Include il costume die il dorso decorativo del Re in persona. Gli occhiali da sole sono facoltativi! Puoi anche completare il tuo look con il bundle attrezzatura di Re. Include: Piccone Il leone Deltaplano Apertura ...