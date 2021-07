Feste in piazza per gli Europei, Abrignani (Cts): "Tra 4 o 5 giorni ne vedremo gli effetti" (Di martedì 13 luglio 2021) "Già fra 4 o 5 giorni, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio, vedremo se" con i Festeggiamenti per la vittoria agli Europei "abbiamo rischiato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) "Già fra 4 o 5, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio,se" con iggiamenti per la vittoria agli"abbiamo rischiato ...

Advertising

veneziaradiotv : ??? #COVID19, FESTE IN PIAZZA E ALLARME CONTAGI: ULTIMI AGGIORNAMENTI. LUCA ZAIA IN DIRETTA - BabboleoNews : Duro sfogo di #Toti contro chi critica le feste in piazza post #EURO2020. 'In malafede, rappresentano visione del m… - ilfaroonline : Feste di piazza per l’Italia, l’esperto: “4-5 giorni per capire se ci saranno focolai” - corriereveneto : #venezia L’appello di scienziati e Regione. Intanto i vaccini scarseggiano: sospese per almeno un mese le consegne… - not_milkplus : RT @bulinomianco: 14 LUGLIO - GENOVA Piazza delle Feste ore 21:30 suonerò per la prima volta come solista i tre brani che vi ho presentato… -