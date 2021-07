Embraco, domani si discute proroga della cassa integrazione. L’appello delle Istituzioni: “Attenzione ai lavoratori” (Di martedì 13 luglio 2021) Si discuterà domani al Ministero del Lavoro del futuro dei lavoratori della ex Embraco e della proroga della cassa integrazione che “non dovrà essere fine a se stessa, ma deve puntare a un progetto di reindustrializzazione” ha precisato l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino nel corso del tavolo di crisi convocato oggi Il 22 luglio scadranno gli ammortizzatori sociali e senza la proroga della cassa integrazione i 400 lavoratori ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 13 luglio 2021) Siràal Ministero del Lavoro del futuro deiexche “non dovrà essere fine a se stessa, ma deve puntare a un progetto di reindustrializzazione” ha precisato l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino nel corso del tavolo di crisi convocato oggi Il 22 luglio scadranno gli ammortizzatori sociali e senza lai 400...

