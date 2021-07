Doppie punte: prevenirle, evitarle ed eliminarle per non tagliare i capelli (anche se stressati) (Di martedì 13 luglio 2021) Perché, no, non è l’unico rimedio per le Doppie punte. Il loro identikit è molto semplice: la parte finale del capello, infatti, appare divisa a metà. Il risultato sono capelli con Doppie punte, secchi, sfibrati e privi di luminosità. Il termine scientifico per indicare le Doppie punte è tricoptilosi. Si tratta di un’alterazione del fusto del capello che, indebolito, si divide. A soffrire di più sono le chiome lunghe e fini, che possono risultare particolarmente stressate a causa dell’uso di phon e piastra. Specialmente se non adeguatamente protetti da un ... Leggi su amica (Di martedì 13 luglio 2021) Perché, no, non è l’unico rimedio per le. Il loro identikit è molto semplice: la parte finale del capello, infatti, appare divisa a metà. Il risultato sonocon, secchi, sfibrati e privi di luminosità. Il termine scientifico per indicare leè tricoptilosi. Si tratta di un’alterazione del fusto del capello che, indebolito, si divide. A soffrire di più sono le chiome lunghe e fini, che possono risultare particolarmente stressate a causa dell’uso di phon e piastra. Specialmente se non adeguatamente protetti da un ...

