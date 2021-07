Di Gregorio PD | “Degrado e abbandono di Palazzo Frisini”

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 13 luglio 2021) “è collocato nel cuore di Taranto. E’ uno stabile di pregio abbandonato da decenni. Oltre due anni fa fu interessato da un crollo parziale in seguito al quale l’area circostante fu puntellata e transennata per motivi di sicurezza. Ora la precaria recinzione che delimita la zona è stata abbattuta (come dimostrano le foto allegate, ndr). Questa situazione amplifica il senso diin pieno centro cittadino. La Provincia di Taranto, proprietaria dell’immobile, intervenga immediatamente per ripristinare le minime condizioni di decoro, di sicurezza e di agibilità della zona”.Lo chiedono il consigliere regionale Vincenzo Di ...