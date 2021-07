David Harbour – parla della quinta stagione di Stranger Things (Di martedì 13 luglio 2021) La star di Stranger Things, David Harbour, ha insinuato che ci sarà una stagione 5 della serie Netflix di thriller soprannaturali. Stranger Things segue un gruppo di quattro amici nella città di Hawkins. Tuttavia, il loro mondo si capovolge quando uno degli amici, Will, scompare. Nel frattempo, la telecinetica Eleven fugge da un laboratorio ed L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Stranger Things 2 il trailer più atteso e online: la ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 13 luglio 2021) La star di, ha insinuato che ci sarà unaserie Netflix di thriller soprannaturali.segue un gruppo di quattro amici nella città di Hawkins. Tuttavia, il loro mondo si capovolge quando uno degli amici, Will, scompare. Nel frattempo, la telecinetica Eleven fugge da un laboratorio ed L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::2 il trailer più atteso e online: la ...

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #DavidHarbour, in una recente intervista, ha parlato dell’imminente #StrangerThings4 e del suo personaggio, sul quale, ha… - MoviesAsbury : #DavidHarbour, in una recente intervista, ha parlato dell’imminente #StrangerThings4 e del suo personaggio, sul qua… - marvelcinemaita : Black Widow: Red Guardian potrebbe aver davvero affrontato Captain America, secondo David Harbour - GianlucaOdinson : Black Widow, l'idea per QUELLA scena è stata ispirata da David Harbour - GianlucaOdinson : Black Widow, David Harbour: 'Ecco come ho saputo che avrei interpretato Red Guardian' -